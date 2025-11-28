El exministro Juan Santiváñez recibió nuevamente un permiso judicial para salir del país, esta vez rumbo a Colombia entre el 1 y el 6 de diciembre, pese a que pesa sobre él un impedimento de salida por presunta interferencia ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un excliente sentenciado por organización criminal.

La Fiscalía se opuso a la solicitud por falta de documentos de respaldo, inconsistencias en las fechas y ausencia de razones que justifiquen la necesidad del viaje.

No obstante, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley autorizó el desplazamiento tras verificar una carta de invitación del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaritas, que convocó a Santiváñez como expositor en un congreso internacional previsto para el 3 de diciembre en Bogotá.

Checkley consideró razonable otorgar un margen de días adicional para preparación y logística, aunque el propio investigado no acreditó que su participación sea indispensable en el evento.

En su resolución, el magistrado argumentó que el derecho al trabajo ampara la salida temporal del exministro y dispuso notificar a Migraciones para levantar el impedimento hasta el 6 de diciembre, fecha tras la cual la medida se reactivará.

El impedimento de salida fue ordenado originalmente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que alertó riesgo de fuga.