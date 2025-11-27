Antes de presentarse a la audiencia judicial en la que finalmente recibió una condena de 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio, el expresidente Martín Vizcarra grabó un mensaje en video. La sentencia está vinculada a los sobornos recibidos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

En su mensaje, Vizcarra cuestionó que los integrantes del llamado ‘Club de la Construcción’ continúen en libertad debido a presuntos acuerdos con la Fiscalía, mientras que él —quien, según afirmó, los denunció— aguardaba la lectura de su sentencia.

“Los que deben estar presos por haber robado miles de millones de soles de todos los peruanos y que ahora, por un acuerdo con la Fiscalía, están libres y felices gozando del dinero robado y en libertad porque no les han dado un día de prisión y yo, el que acusó, estoy esperando la sentencia. Algo totalmente injusto, es el mundo al revés”, expresó.

En el mismo video, también exhortó a respaldar la candidatura presidencial de su hermano, Mario Vizcarra, quien postula por el partido Perú Primero para las elecciones de 2026.

“Apoyemos ahora a Mario para la presidencia de la República, como también a los diputados y senadores de todo el Perú, del partido Perú Primero, quien va a cambiar la historia en las elecciones del próximo año 2026”, agregó.

Martín Vizcarra responde tras ser sentenciado a 14 años de prisión: “No es justicia, es venganza”

Minutos después de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenara a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

Calificó el fallo como un acto de represalia y aseguró que se trata de una decisión motivada políticamente.

Martín Vizcarra sentenciado a 14 años de cárcel

En su mensaje escribió:

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar.”

Apela al respaldo electoral y menciona a su hermano Mario Vizcarra

Vizcarra sostuvo que la respuesta a la condena recaerá en el ámbito electoral:

“La respuesta está en las urnas.”

Asimismo, afirmó que su hermano Mario Vizcarra continuará su labor política:

“Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo.”

El expresidente no brindó detalles adicionales sobre recursos legales, apelaciones o próximas acciones judiciales.

