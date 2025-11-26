La Comisión Permanente del Congreso aprobó, este martes 25, el informe final por el golpe de Estado, que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo. El documento, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, deberá ser ratificado por el pleno del Congreso.

La medida corresponde al informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, que fueron acumuladas, y que fue aprobado con 13 votos a favor y 6 en contra.

Fundamentos

A Castillo se le atribuye la infracción de 18 artículos de la Constitución. El sustento central fue el quiebre del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso.

Al iniciar la sesión, Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión, presentó los hechos, evidencias y argumentos jurídicos que respaldan la acusación.

Incidente

El abogado de Castillo, Carlos Torres, intervino para ejercer la defensa de su patrocinado, lanzando expresiones ofensivas contra los legisladores.

“Hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden. ¿Ustedes saben cómo lo han llenado? Hablando las mismas huev... que ustedes”, expresó Torres Caro.

En respuesta, Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, le pidió que se retire. “Se terminó esto. Se le han dado 13 minutos, no ha hecho la defensa adecuada. No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, expresó.

Tras salir del hemiciclo, Torres Caro señaló que “es lo más coloquial del mundo porque es el mensaje que todos comprendemos”.