La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta que permite procesar tareas de manera inmediata y hay quienes no dejan pasar la oportunidad de sacarle el máximo provecho.

De acuerdo con información revisada por Correo, el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, usó la IA para la elaboración de un reciente proyecto de ley que presentó.

Lo más llamativo del caso, es que el congresista de Perú Libre (PL) olvidó borrar la respuesta que le facilitó la IA.

Esta es la iniciativa de Montalvo que demuestra el uso de la IA. (Foto: Captura de proyecto de ley)

DETALLES

El 21 de noviembre, el congresista Montalvo presentó un proyecto de ley denominado “Nueva Ley General del Deporte”.

El objetivo de la norma es impulsar la actividad física, la recreación y el deporte en todas sus modalidades, de manera descentralizada, inclusiva y equitativa.

Dicha iniciativa tiene 18 capítulos, 85 artículos y disposiciones complementarias.

El parlamentario del partido del lápiz presentó el proyecto de ley sin notar que en una las páginas no borró la respuesta que le dio la IA.

“Aquí tienes toda la paráfrasis del CAPÍTULO XV, XVI, XVII y Disposiciones Complementarias, con redacción clara, formal y sin alterar el contenido jurídico. Está lista para integrarla en tu predictamen”, se lee textualmente en la iniciativa de Montalvo.

Segundo Montalvo presentó un proyecto para promover el deporte, pero hizo uso de la IA (Foto: Congreso)

ANÁLISIS

Para Martín Cabrera, consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios de IPOC Consultores, es lamentable que un proyecto como el antes mencionado haya ingresado al sistema y haya sido respaldado por otros legisladores.

“Ha tenido que ser revisado, se supone que quienes han firmado han debido leer ese proyecto, por lo menos seis pares de ojos no han advertido el uso de la IA”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto consideró que el proyecto de Montalvo revela que no hay un proceso adecuado para la formulación de iniciativas legislativas.

“Si bien no hay una norma que prohíbe el uso de herramientas informativas o de IA, si debe existir un sentido común para hacer una doble revisión”, apuntó.

”Los congresistas creen que por presentar más proyectos de ley, son mejores”, agregó.

En otro momento, Martín Cabrera habló de la importancia de tener filtros para la contratación del personal técnico del despacho, porque deben tener experiencia para evitar este tipo de cuestionamientos.

“Se debe mediar la experiencia. Sin embargo, es importante mencionar que aquí ha fallado el congresista que no revisó el proyecto, su equipo y los congresistas que firmaron la iniciativa en respaldo”, apuntó.