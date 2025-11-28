Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, el expresidente tendrá que responder por otros procesos judiciales, uno de ellos, ad portas de pasar a la etapa de juicio oral.

Se trata de un segundo expediente del Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, específicamente por todo lo que implica el proceso para concretar el acuerdo ilícito de los sobornos.

El auto de enjuiciamiento se emitió el 24 de noviembre a cargo de juez Víctor Alcocer Acosta, integrante del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Para este caso, la Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel por el delito de colusión simple.

Martín Vizcarra cuando es escoltado por policías tras recibir condena de 14 años de prisión. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

EL CASO

La tesis fiscal sostiene que Vizcarra, entonces gobernador regional de Moquegua, concertó ilícitamente con Elard Tejeda Moscoso, gerente de Obrainsa para que pueda lograr la buena pro de la construcción de la Línea de conducción n° 1 Jaguay - Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo.

Vizcarra Cornejo se puso en contacto con Tejeda en noviembre de 2013 para reunirse con él y darle información privilegiada de la obra, a cambio de un beneficio económico indebido que consistía en el 2% del valor de la licitación, es decir, más de un millón de soles.

Parte del dinero fue entregado en efectivo a Vizcarra Cornejo en las oficinas de Obrainsa (consorciada con la empresa Astaldi) y otra parte se materializó en el pago del alquiler de una avioneta para uso particular.

Además, Vizcarra habría concertado con ICCGSA el pago de 1.3 millones de soles a cambio de la licitación de la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2.

El expresidente Martín Vizcarra ya no podrá realizar campaña electoral. Foto: AP

PENA

La Fiscalía pide cinco años de pena privativa de la libertad por Lomas de Ilo y cinco años por Hospital de Moquegua, por el delito de colusión simple.

Mientras que la Procuraduría solicita el pago de 37,956,134.76 soles por concepto de reparación civil por el daño patrimonial y extrapatrimonial.