El canciller Hugo de Zela informó que hoy se convocará a un council de ministros extraordinario con el fin de aprobar un estado de emergencia en la frontera de Tacna.

La medida permitirá un despliegue inmediato de policías y militares, como respuesta directa a la crisis migratoria que se registra en la zona.

De Zela señaló que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para declarar estados de emergencia en toda la frontera, iniciando por Tacna.

También indicó que el país “no tiene las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes”, debido al incremento sostenido del flujo de personas en los últimos años.

El canciller anunció también que este lunes se instalará un comité binacional con Chile para coordinar acciones migratorias.

“Hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”, expresó el canciller

Luego continuó con: “la política del Gobierno es que no permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme del Gobierno. No tenemos las condiciones, ni las capacidades para tener más migrantes”.