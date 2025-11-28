El Congreso reanudará este viernes 28 de noviembre, a las 16:00 horas, la sesión del pleno en la que se someterán a votación los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2026.

La decisión fue comunicada por Oficialía Mayor tras el pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto.

Durante el debate previo, legisladores de distintas bancadas insistieron en que el Ejecutivo atienda demandas sociales pendientes y respaldaron ajustes orientados a financiar obras de desarrollo y resolver reclamos laborales en diversas regiones. Esto generó un volumen atípico de pedidos de modificación a las tres leyes financieras, lo que, según Soto, exige una evaluación técnica minuciosa por parte del Congreso y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ante esta situación, el titular de la Comisión de Presupuesto solicitó un cuarto intermedio para ordenar las propuestas, garantizar el respeto a las reglas fiscales y evitar vulnerar el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe al Parlamento crear gasto.

Con la sesión reprogramada, el Congreso se alista para una votación clave que definirá la distribución de los recursos públicos para el 2026.