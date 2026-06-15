Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda cerrarán este lunes 15 de junio la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un encuentro que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar en el debut, especialmente en una zona donde Bélgica parte como favorita y Egipto también aspira a pelear por la clasificación.

Por ello, el resultado de este compromiso podría tener un peso importante en el desarrollo del grupo.

¿A qué hora juega Irán vs. Nueva Zelanda?

País Hora Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. México 7:00 p.m. Irán 6:30 a.m. (martes) Nueva Zelanda 1:00 p.m. (martes)

¿Dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda EN VIVO?

De acuerdo con la programación televisiva difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Los aficionados también podrán seguir las incidencias mediante las plataformas digitales autorizadas por los operadores con derechos de transmisión del Mundial 2026.

Irán quiere confirmar su crecimiento en el fútbol mundial

Irán se ha convertido en una de las selecciones más constantes de Asia durante las últimas décadas y llega al Mundial 2026 con el objetivo de dar un paso adelante en la escena internacional.

El conjunto asiático suele destacar por su organización táctica, fortaleza defensiva y capacidad para competir frente a selecciones de mayor tradición.

Tras varias participaciones consecutivas en Copas del Mundo, los iraníes buscan alcanzar por primera vez una actuación histórica que les permita superar la fase de grupos y consolidarse entre las selecciones emergentes del torneo.

Nueva Zelanda sueña con convertirse en la sorpresa del Grupo G

La selección oceánica vuelve a una Copa del Mundo con la intención de demostrar que puede competir al máximo nivel.

Nueva Zelanda suele dominar las eliminatorias de Oceanía y se caracteriza por un juego físico, ordenado y basado en la disciplina táctica.

Aunque parte con menos cartel que sus rivales de grupo, los All Whites consideran este encuentro una oportunidad ideal para sumar puntos y alimentar sus opciones de clasificación.

Un resultado positivo ante Irán podría cambiar por completo el panorama del grupo.

Un duelo directo por la clasificación

Sobre el papel, Bélgica aparece como la selección más fuerte del Grupo G, mientras que Egipto, Irán y Nueva Zelanda luchan por mantenerse en carrera hacia los octavos de final.

Precisamente por esa razón, el choque entre iraníes y neozelandeses adquiere una relevancia especial desde la primera fecha.

El ganador obtendrá una ventaja importante antes de afrontar los siguientes compromisos frente a Bélgica y Egipto.

Datos clave

Partido: Irán vs. Nueva Zelanda.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Lunes 15 de junio.

Hora en Perú: 8:00 p.m.

Grupo: G.

Transmisión: DSports.

Bélgica y Egipto completan el grupo.

Ambos equipos buscan comenzar sumando puntos.

El duelo cierra la primera jornada de la zona.