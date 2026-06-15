La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) autorizó el uso del español en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026, lo que permitirá a distintos periodistas formular preguntas en este idioma sin restricciones. La decisión se adoptó tras las críticas registradas en las primeras jornadas del torneo por la falta de traducción disponible en diferentes ruedas de prensa.

Con el nuevo ajuste se incluirá la incorporación del castellano al sistema de interpretación simultánea del campeonato. Con ello, las preguntas y respuestas podrán realizarse en este idioma incluso en partidos donde no participen selecciones hispanohablantes.

Hasta antes de esta modificación, la organización solo habilitaba traducción en los idiomas de las selecciones que disputaban cada partido. Además, se utilizaba el inglés como lengua común en las conferencias oficiales.

Este esquema generó limitaciones para periodistas que intentaron intervenir en español en encuentros sin equipos hispanohablantes. La nueva disposición elimina esa restricción y amplía las opciones de comunicación en sala de prensa.

¿Qué situaciones motivaron la decisión?

Durante una rueda de prensa en la que participaron integrantes de las selecciones de Brasil y Marruecos, un comunicador mexicano formuló una pregunta en español. Sin embargo, fue interrumpido por dirigentes de la FIFA que señalaron que cualquier interrogante debe ser dirigida en inglés.

Si bien en algunos casos, los jugadores mostraron su disposición a responder en español, las intervenciones eran interrumpidas por la falta de traductores habilitados.

Estos episodios generaron cuestionamientos sobre la organización del sistema de conferencias en el inicio del Mundial y acusaciones de discriminación. Es por ello, que la FIFA decidió incorporar el español como idioma oficial dentro del esquema de traducción.

⚽️ | La FIFA limitó las preguntas en español durante las ruedas de prensa de Brasil y Marruecos en el Mundial 2026, permitiendo solo inglés, portugués, francés y árabe.



Un moderador interrumpió a un periodista mexicano que intentaba preguntar en español a Achraf Hakimi. pic.twitter.com/56ljBkiqgP — Actualidad Viral (@ActualidaViral) June 14, 2026