El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, respaldó las declaraciones del canciller Hugo de Zela y afirmó que el Gobierno endurecerá el control de la migración irregular en las fronteras, donde se tiene previsto declarar estado de emergencia.

“No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes” , señaló en RPP, al precisar que se aplicarán estrictamente las normas peruanas.

Vicente Tiburcio indicó que aún se coordinan acciones con Migraciones para reforzar los filtros de ingreso al país, pero adelantó que se revisará de manera individual la documentación de cada extranjero que intente cruzar la frontera .

“Caso por caso… nosotros ya no tenemos espacio para ningún migrante”, sostuvo el titular del Interior.

En paralelo, el canciller Hugo de Zela anunció que el Ejecutivo ha convocado a un Consejo de Ministros para aprobar la declaratoria de emergencia en Tacna, como medida inicial para incrementar la presencia policial y militar en los límites del país.

“Este es un primer paso para declarar el estado de emergencia en todas las zonas de fronteras del Perú”, afirmó.

El ministro recordó que la frontera norte también se encuentra bajo medidas vigentes. “Tumbes ya está en estado de emergencia. Todo ese espacio ya ha sido reforzado”, agregó.