Un bloqueo protagonizado por más de un centenar de migrantes sin documentos interrumpió este viernes el tránsito en ambos sentidos de la línea fronteriza entre Perú y Chile, en el sector Tacna–Arica.

Los participantes colocaron objetos como piedras, colchones y equipaje a lo largo de la carretera internacional. Según explicaron, buscan que se les permita ingresar a territorio peruano para continuar su camino hacia sus lugares de origen.

La medida generó una congestión que alcanzó a camiones, buses interprovinciales y autos particulares en ambos lados del límite.

Durante la jornada, agentes de los Carabineros de Chile sostuvieron diálogos con el grupo para obtener una pausa temporal.

En ese lapso se permitió el tránsito controlado, mientras los migrantes advirtieron que retomarían el cierre si no recibían una respuesta del Estado peruano. También señalaron que salieron de Chile porque las políticas migratorias se volvieron más estrictas.

En el lado peruano, efectivos de la Policía Nacional reforzaron su presencia mientras se mantiene un clima de tensión.