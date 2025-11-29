La Municipalidad de La Molina anunció que se cerrará un tramo de la avenida Javier Prado Este debido a la final de la Copa Libertadores que se jugará a las 4:00 p. m. en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.

Asimismo, a partir de las 11:00 p.m. de este viernes 28 de noviembre quedarán restringidas al tránsito vehicular algunos tramos de las avenidas Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo y Huachipa , y se priorizará la circulación peatonal y los accesos controlados.

El cierre busca facilitar el desplazamiento seguro de los hinchas de Palmeiras y Flamengo .

Para mantener el tránsito fluido, el municipio dispuso un plan de desvíos por las avenidas Separadora Industrial, Ingenieros, La Fontana y Universidad.

Asimismo, la Policía Nacional desplegará al menos 1800 agentes de unidades especializadas -como Tránsito, UDEX, SUAT y Policía Canina- para brindar apoyo en seguridad vial, patrullaje en zonas cercanas al estadio y control del orden público.

Como medida complementaria, la Municipalidad de La Molina prohibió la venta de bebidas alcohólicas desde las 9:00 a. m. del sábado en todo el distrito.

Esta restricción busca prevenir desórdenes y posibles incidentes protagonizados ya sea por aficionados nacionales o brasileños que transitarán por la ciudad rumbo a Ate.

Las autoridades también fiscalizarán el estacionamiento en áreas prohibidas y reforzarán operativos para evitar la venta informal de licor en la zona.