La congresista Norma Yarrow solicitó suspender la asignación económica destinada a la semana de representación durante el receso parlamentario previo a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La legisladora argumentó que, en un contexto preelectoral, se requieren medidas de transparencia para evitar un uso indebido de los recursos públicos con fines proselitistas, planteando así que los fondos destinados a congresistas y asesores sean temporalmente retirados.

La propuesta, presentada mediante un oficio dirigido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, incluye dos acciones concretas: suspender la asignación económica para semanas de representación y disponer que el personal de los despachos parlamentarios permanezca en licencia sin goce de haber durante el receso .

Según Norma Yarrow, estas medidas buscan impedir la desnaturalización del presupuesto legislativo y reforzar la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un periodo que coincide con el inicio de actividades políticas rumbo a los comicios de 2026.

La bancada de Renovación Popular, de la cual Yarrow es portavoz titular, respaldó la iniciativa tras un acuerdo interno.