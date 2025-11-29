Continúan las gestiones. El canciller Hugo de Zela acudirá la próxima semana a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington (Estados Unidos), para plantear una modificación a la Convención de Caracas de 1954.

Dicho acuerdo, firmado por veinte países, regula la figura del asilo político. “La presentación la voy a hacer el miércoles (3 de diciembre) a las 10 a.m.”, detalló a la prensa.

En detalle

La iniciativa del Estado peruano surgió en respuesta al asilo político que México le concedió a Betssy Chávez. La expremier permanece en la residencia de la embajada mexicana desde el 3 de noviembre e ingresó a ella cuando aún enfrentaba un juicio oral.

Hace dos días, el Poder Judicial condenó a Chávez a once años, cinco meses y quince días de prisión por conspiración para la rebelión. “El hecho de que haya sido ya condenada no altera en nada su situación. Sigue siendo exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo”, precisó De Zela.

Posteriormente, reafirmó que el Gobierno de José Jerí ya tiene “una posición adoptada públicamente sobre el tema”.

La Cancillería informó el 7 de noviembre que acudiría a la OEA. Mediante un comunicado, puntualizó que solo después de presentar sus sugerencias ante la OEA, tras “un uso indebido” y una “tergiversación” de la figura del asilo, “tomará una decisión” sobre el salvoconducto solicitado para Chávez.

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay explicó que, tras la alocución del canciller, el “Consejo Permanente de la OEA tomará nota y reunirá reflexiones diversas”.

“Perú quiere sentar bases, exponenciar que (la convención) es obsoleta. (…) No hay más después de la participación del canciller. El Consejo Permanente no toma decisiones, lo hace la Asamblea General que sesiona en junio. Ya terminó una este año, (el 2026) se abordará el tema”, señaló a Correo.