En la madrugada del viernes se reportó la presencia de decenas de migrantes en el sector de la línea de La Concordia, frontera entre Perú y Chile, en un intento por ingresar a tierras peruanas.

El momento de tensión se vive luego del anuncio del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien aseguró que de ganar las elecciones en su país, expulsará a los extranjeros en situación irregular.

Ahora, los foráneos no documentados buscan refugiarse en el Perú como alternativa.

Ayer por la mañana, migrantes bloquearon la frontera con Chile. (Fuente: América TV)

INGRESO

Desde muy temprano, diversos medios de comunicación informaron de la presencia de ciudadanos extranjeros que buscan ingresar al Perú por la frontera.

Las familias con niños e incluso mujeres embarazadas, hicieron colas en la oficina de Migraciones en el complejo fronterizo de Santa Rosa.

Los extranjeros mostraron su malestar por la larga espera y la falta de servicios básicos durante la noche.

En declaraciones a la prensa, algunos señalaron que dejaron Chile por problemas con su documentación, por lo tanto, buscan pasar por el territorio peruano para regresar a sus países.

“Solo quiero llegar a mi país con mis papás. Yo soy ecuatoriana”, dijo una mujer.

Sin embargo, al no obtener respuesta, varios de los indocumentados decidieron bloquear la frontera.

Los carabineros chilenos llegaron a una tregua momentos para que los extranjeros despejen el espacio para permitir el paso de vehículos.

Así se pronunció el presidente José Jerí sobre la crisis migratoria. (Imagen: Cuenta X de José Jerí)

REACCIÓN

Conocidos los hechos, el presidente José Jerí convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros con el objetivo de declarar el estado de emergencia en Tacna.

Según indicó en su cuenta X, la declaratoria es para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización que que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país.

“Nuestras fronteras se respetan. Migraciones y la Policía intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestro compatriotas”, escribió.

Precisamente, el canciller Hugo de Zela se pronunció en el mismo sentido.

“No permitiremos la migración irregular. En eso hay una posición clara y firme del gobierno. No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes, nuestras capacidades están colapsadas. Vamos a aplicar de manera estricta las leyes peruanas”, aclaró.

El ministro de Relaciones Exteriores adelantó que contactaron con el gobierno chileno para tratar el asunto en coordinación.

“Hemos decidido formar un comité binacional de cooperación migratoria que se inaugurará el lunes en la mañana. La idea es tratar de resolver el problema mediante la cooperación entre los dos países”, afirmó.

Por su parte, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, respaldó públicamente el anuncio del presidente Jerí.

“Nos sentimos muy contentos porque el presidente ha reaccionado muy rápido. Pero no solo se trata de enviar más refuerzo, también es necesario que cuenten con toda la logística necesaria”, declaró a la prensa.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre una propuesta específica para reubicar o trasladar a los migrantes.

“La solución debe ser definida exclusivamente por la Cancillería peruana en coordinación con su par chilena. El país debe tener una sola voz”, agregó.

Canciller Hugo de Zela: “No permitiremos la migración irregular". (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

RESPUESTA

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el Gobierno afrontará el problema de la migración irregular de extranjeros en las fronteras con el estado de emergencia que se aplicará en estos lugares.

“No vamos a permitir la migración irregular. No tenemos las condiciones para recibir más migrantes, vamos a aplicar de manera estricta las reglas peruanas”, indicó en RPP.

El titular del Interior dijo que ya se encuentra en coordinaciones con Migraciones para definir cómo será el control en las zonas fronterizas.

“Eso será motivo de hacer una verificación a nivel de Migraciones. Caso por caso, entonces si tienen algún documento, eso tiene que ser verificado porque nosotros ya no tenemos espacio para ningún migrante que esté en forma irregular”, apuntó.

El ministro Vicente Tiburcio aseguró que el Gobierno afrontará la crisis. (Foto: Ministerio del Interior)

ANÁLISIS

Para el expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, el Perú no puede permitir el ingreso de indocumentados en el territorio, porque para eso existen controles migratorios.

“Nosotros debemos salvaguardar a nuestro país. Son migrantes que han estado en Chile y que no han podido regularizar su situación, entonces, Chile tiene la obligación de evacuarlos para que el Perú no sea afectado. Nuestro país no tiene por qué ganarse un problema”, indicó.

En diálogo con Correo, el también exministro del Interior reiteró que el Perú no tiene por qué hacerse cargo de un problema del que Chile está desprendiéndose.

“Cuando esos migrantes están en Chile es problema de ellos, no lo puede echar a Perú. Nuestro país tiene que reforzar su frontera y proteger al país. Para eso está Migraciones y el ministro del Interior”, sostuvo.

El expremier consideró que una salida diplomática es que Chile pueda abrir un corredor para que los extranjeros ilegales regresen a sus países como Venezuela, Ecuador y Colombia.

“Se debe garantizar que regresen a sus países, porque no pueden quedarse en el Perú, no les vamos a dar comida y trabajo”, agregó.