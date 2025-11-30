El Gobierno peruano envió un contingente de 100 militares y 100 policías a la frontera con Chile, como parte de las acciones para reforzar el control migratorio ante la presencia de grupos de personas indocumentadas que buscan ingresar al país.

Según el corresponsal de RPP en Tacna, los militares arribaron la noche del sábado, aunque su despliegue operativo inició recién este domingo. El personal del Ejército fue distribuido inicialmente en dos grupos de 10 efectivos, ubicados a unos 500 metros de la Panamericana Sur y a tres kilómetros del límite fronterizo.

Contexto y anuncio previo del Ejecutivo

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, había anunciado el día previo el envío del contingente militar y policial para reforzar la vigilancia en la zona. En paralelo, otros 100 agentes de la Policía Nacional permanecen en la frontera como parte del plan de seguridad para controlar el flujo de migrantes.

La mayoría de personas varadas en el área son ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al Perú con la finalidad de continuar viaje hacia su país de origen.

Migrantes permanecen en la zona pese a condiciones adversas

Las autoridades estiman que entre 30 y 40 migrantes se encuentran desde hace varios días en el punto fronterizo, intentando cruzar hacia territorio peruano. Las condiciones climáticas, caracterizadas por fuertes vientos y bajas temperaturas, han obligado a muchos a buscar refugio nocturno en el complejo fronterizo de Chacalluta, del lado chileno.

El Gobierno peruano señaló que las acciones desplegadas buscan garantizar la seguridad en la zona y mantener el orden frente al incremento de personas transitando sin documentos.