El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) avanza en la implementación del sistema electrónico eCITES, una herramienta que modernizará la gestión del comercio internacional de especies forestales y de fauna silvestre en beneficio de productores, exportadores y comunidades del sector.

La entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ya consiguió reducir el tiempo de emisión de permisos a 13 días. Con la adopción progresiva de eCITES, se espera mejorar la seguridad de la información y fortalecer la trazabilidad de los productos exportados, lo que daría mayor competitividad a las empresas peruanas en mercados internacionales.

Solo durante 2025, el Perú emitió 1 004 permisos de exportación de especies eCITES, de los cuales 683 fueron de especies forestales y 321 de fauna silvestre, documentos que acreditan la legalidad y origen de los productos.

En ese sentido, Serfor trabaja de manera conjunta con la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con el objetivo de garantizar la interoperabilidad de los permisos electrónicos y agilizar los procesos del comercio legal.

“Esto representa un avance fundamental para asegurar que el comercio internacional de especies reguladas se realice de manera legal, trazable, transparente y compatible con su conservación”, destacó el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo.

Cabe precisar que, para emitir cada permiso de exportación, Serfor verifica la legalidad del origen de los productos, su procedencia de áreas bajo manejo sostenible y la existencia de sistemas de trazabilidad. Las empresas también deben cumplir con los requisitos de la normativa forestal y de fauna silvestre vigente.