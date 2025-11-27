Las obras que ejecuta la empresa dirigida por la joven de 23 años Lucero Coca Condori siguen en la polémica. Los trabajos de “Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial Norte Oeste de Trujillo a Huanchaco”, valorizados en S/ 121 millones, aún no terminan, pero en algunos lugares ya hay rajaduras.

La obra

El 17 de marzo de este año, el aún gobernador César Acuña Peralta llegó hasta la explanada de Huanchaco para colocar la primera piedra de la que denominó su obra emblemática, que contemplaba 9.52 kilómetros de pista de concreto, la construcción de un baipás, ciclovías, adoquinados, semaforización, áreas verdes, entre otras mejoras. Hoy, a solo metros de donde se lanzó esta promesa, la vía presenta enormes grietas.

Correo corroboró que a unos 20 metros del Obelisco Papal —monumento construido en honor a la visita del Papa Francisco en el enero de 2018— existen hasta dos fisuras que recorren todo el ancho de la vía.

Además, a unos 30 metros de El Remanso Camposanto Ecológico y Crematorio, también hay otra gran rajadura. Todo a pesar de que estos accesos permanecen cerrados; es decir, aún no ha soportado el alto tránsito de vehículos que existe en la zona.

En el lugar, los trabajadores se excusaron de declarar al respecto. Ellos indicaron que el residente de obra era el encargado de opinar sobre este tema.

Quien sí se pronunció fue aún el gerente general del Gobierno Regional La Libertad, Martín Namay. Él aseguró que funcionarios la Subgerencia de Obras y de la Gerencia de Infraestructura ya acudieron a la zona para verificar estas fisuras.

A que la empresa a cargo de los trabajos está en la obligación de rehacer las zonas afectadas. “Son 100 metros de concreto (los afectados) en donde ellos van a tener que levantarlo y reponerlo, porque la obra todavía está en proceso constructivo, todavía no se culmina”, aseguró en diálogo con Soltv.

Namay, asimismo, dijo que en este caso, al no haberse terminado de ejecutar el proyecto, no podrían determinar responsabilidades. “Cuando la obra ya se culminó, ya se recepcionó, ya se liquidó y (nos digan) miren lo que está pasando, hay rajaduras en el concreto, ahí sí habría responsabilidades”, acotó.

Empezó mal

Un reportaje periodístico reveló presuntas irregularidades en la adjudicación de esta obra al Consorcio Vías Huanchaco, dirigido por Lucero Coca. Por este caso, la Fiscalía allanó las oficinas del Gobierno Regional La Libertad, mientras que la Contraloría alertó que la empresa presentó certificados presuntamente falsos o inexactos para obtener la adjudicación.

El gerente regional Martín Namay confirmó que el proceso para anular el contrato al consorcio aún continúa. “Es un procedimiento, posiblemente ya se evaluará si hay una conciliación de mutuo acuerdo de resolución de contrato o, de pronto, hay algunas controversias”, dijo.