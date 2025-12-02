A pesar de que en La Libertad, sobre todo en algunas provincias de la costa, no existe un entorno seguro y estable que le brinde confianza a los microempresarios, estos han seguido invirtiendo y están consolidando a esta región como uno de los polos económicos más importantes del norte del país.

Según Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en el registro actualizado del Ministerio de la Producción se precisa que en la región La Libertad hay 53,037 microempresas dedicadas al comercio.

Esto representa el 43% de la totalidad de las empresas que actualmente operan en La Libertad (124,000). Para el especialista, la presencia masiva de las microempresas no solo mantiene vivo el comercio local, sino que sostiene más de 92 mil empleos en esta región, un aporte decisivo para miles de familias.

ESFUERZO CIUDADANO

Explicó que el avance de las microempresas responde al esfuerzo de miles de ciudadanos que buscan mejorar el bienestar de sus familias y construir oportunidades desde sus propias capacidades.

Y es que tras la caída registrada durante la pandemia, la apertura de negocios de comercio ha ido en aumento. En los últimos tres años, este sector creció 6%, aunque aún no se alcanzan los niveles previos al 2020.

Giacomo Puccio comentó que la inversión privada no es un concepto lejano. Dijo, por ejemplo, que esto también ocurre cuando una emprendedora compra una máquina nueva para su taller.

“También cuando una familia amplía su restaurante, cuando un joven formaliza un negocio digital o un agricultor adquiere equipos para mejorar su producción y vender con mayor valor. Cada una de estas decisiones es inversión privada. Y cuando miles de microempresas invierten al mismo tiempo, la economía regional avanza con mayor fuerza”, indicó.

RIESGOS QUE TOMAN

Según un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), muchos de estos negocios se desarrollan en actividades con baja barrera de entrada y alta mortalidad. Es decir, fácil para empezar, pero con altas probabilidades que no sobrevivan o prosperen en el tiempo.

Esta situación obliga a los emprendedores a adaptarse continuamente a un mercado competitivo y a apoyarse en sus redes de contacto para definir su valor agregado que les permita diferenciarse de la competencia.

En ese sentido, se necesita un entorno que acompañe el esfuerzo de quienes emprenden. Desde REDES, recomiendan una gestión pública eficiente, infraestructura que reduzca costos logísticos, trámites más simples que permitan operar sin barreras y espacios predecibles para invertir.

“Las microempresas son la columna vertebral de La Libertad y su avance depende de un entorno que les dé estabilidad y confianza para seguir apostando por sus negocios”, acotó Giacomo Puccio.