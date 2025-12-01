Los pescadores artesanales del distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, dieron la bienvenida al mes navideño de una forma especial y es que se vistieron de Papá Noel y ofrecieron paseos gratuitos en caballito de totora a vecinos y turistas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Huanchaco en coordinación con la Asociación de Pescadores Artesanales, resaltó la tradición y el orgullo cultural del balneario, llevando alegría y espíritu navideño al mar.

Los pescadores artesanales, convertidos en simpáticos Papá Noel, mostraron su talento y dedicación en esta práctica heredada de generación en generación, reafirmando el valor cultural del caballito de totora, símbolo vivo de Huanchaco.

Javier Terrones, presidente de la asociación de pescadores, agradeció al alcalde de Huanchaco por impulsar permanentemente el trabajo de los pescadores y fortalecer la tradición marítima.