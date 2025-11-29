La Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Artesanía de La Libertad anunció nuevas acciones para impulsar la reactivación económica del sector, uno de los más afectados en los últimos años. Angélica Villanueva, titular del área, destacó que la seguridad es un componente clave para atraer y mantener la llegada de visitantes. En ese marco, informó que la región continúa desarrollando estrategias para fortalecer sus rutas turísticas y diversificar su oferta, con el fin de generar mayores oportunidades económicas para la población.

“La diversificación de las rutas en la región La Libertad y este jueves 4 de diciembre estaremos presentando las rutas cortas de la región. Tenemos todo el material listo, son dos tomas y se ha trabajado también de manera virtual. Ahora mismo venimos trabajando en turismo escolar y se han sensibilizado a más de 8 mil estudiantes”, sostuvo Villanueva, subrayando la importancia de involucrar a la comunidad educativa para crear una cultura turística desde edades tempranas.

La funcionaria también explicó que uno de los principales desafíos es la caída del turismo receptivo, que no solo afecta a La Libertad sino a todo el país. Según indicó, la llegada de visitantes extranjeros ha disminuido considerablemente, por lo que las acciones inmediatas se están orientando a captar turistas nacionales y regionales. Este enfoque busca dinamizar el consumo interno mientras se trabaja en recuperar los niveles previos a la pandemia.

“El turismo receptivo se ha paralizado a nivel nacional básicamente; en la zona norte nosotros estamos apuntando al turismo nacional, al turismo regional e interno para poder reactivar nuestra economía. Comparado con el 2019 nos falta todavía y seguimos en esa labor. Las autoridades de manera conjunta están mitigando el tema de la inseguridad y nos encontramos a la expectativa de ello, porque somos un sector que necesita las mejores condiciones para que más turistas puedan llegar”, afirmó.

Villanueva reiteró que la recuperación total dependerá del trabajo coordinado entre instituciones, sector privado y actores locales.