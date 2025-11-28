El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, en un recorrido por la “Calzaferia El Porvenir 2025”, ubicado en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, señaló que en esta primera semana de ventas se han superado las expectativas previstas.

La autoridad edil sostuvo un diálogo directo con las personas que exhiben su calzado, quienes informaron que hasta el momento los visitantes están comprando su calzado, se espera mejorar este fin semana con la participación de los clientes de otras provincias y distritos. Como se conoce, son 120 empresarios que exhiben y venden lo mejor del calzado del país, garantizando la durabilidad del zapato.

“Aquí están los productores exhibiendo el calzado, ahora queremos que, de las diferentes regiones del país, vengan a comprar el calzado de caballero, dama y niños para el mundo durante 15 días”, expresó la autoridad edil.

Este espacio empresarial es clave para dinamizar la economía local, con una proyección de ingresos superiores a tres millones de soles, gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de El Porvenir, los empresarios y la ciudadanía. También destacó que este esfuerzo conjunto contribuye a fortalecer el posicionamiento de El Porvenir como la capital del calzado peruano.