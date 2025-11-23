Más de 120 empresarios del calzado exhiben lo mejor de la moda de las cuatro estaciones del año, en la “Calzaferia El Porvenir 2025”, que se realiza en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, en el distrito de El Porvenir.

Este evento empresarial de calzado a costo cero, impulsado por la comuna distrital de El Porvenir y con el apoyo de la Cooperación Alemana IGZ, Citecall Trujillo, Calza Perú y la Comisión de Zapateros. Este certamen empresarial se realiza hasta el 7 diciembre 2025.

“Aquí están los productores exhibiendo el calzado, ahora queremos que el Perú y las diferentes regiones del país, que vengan a comprar el calzado de caballero, dama y niños para el mundo durante 15 días”, expresó Juan Carranza, alcalde del distrito zapatero.

La “Calzaferia El Porvenir 2025” es un espacio clave para dinamizar la economía local, con una proyección de ingresos superiores a tres millones de soles, gracias al trabajo articulado entre la municipalidad, los empresarios y la ciudadanía.

Además, esta feria promete consolidarse como uno de los eventos comerciales más importantes de la región, presentando una mayor participación de productores, nuevos diseños y modelos exclusivos a precios accesibles. Asimismo, contará con zonas gastronómicas, artesanías y espectáculos artísticos y musicales, convirtiendo esta edición en una auténtica fiesta para toda la comunidad.