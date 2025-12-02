La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, aseveró que la propuesta de solicitar el estado de emergencia para las provincias de Ascope y Chepén será formalizada por la PNP ante la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), a fin de que este evalúe y vea la factibilidad de esa medida ante el incremento de la ola de violencia en ambas jurisdicciones.

La autoridad regional añadió que en este proceso será fundamental la evaluación del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, cuyo informe técnico será el sustento para declarar en emergencia a ambas provincias.

Cabrera Pimentel sostuvo que de aplicarse, se reforzarán las acciones operativas y de respuesta frente al crimen organizado. Además, invocó a que todas las instituciones integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) participen activamente, tras registrarse la ausencia del representante del INPE. “Las decisiones y responsabilidades en seguridad ciudadana deben asumirse en conjunto. Necesitamos a todos los sectores informando y actuando”, remarcó.

Por su parte, la alcaldesa provincial de Ascope, María Cortijo Izquierdo, alertó que los índices delictivos se mantienen altos y que, debido al estado de emergencia en Trujillo y Virú, delincuentes estarían desplazándose hacia su jurisdicción. “Hoy tenemos la esperanza de que nuestros pedidos sean escuchados. Ascope es provincia colindante y está recibiendo a delincuentes que escapan de zonas en emergencia”, señaló.