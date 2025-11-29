La agroexportación se ha convertido en uno de los pilares económicos de La Libertad, generando empleo formal para miles de trabajadores: en 2024, la región reportó un máximo histórico laboral con más de 300 000 puestos en planilla. Además, las exportaciones agroindustriales de La Libertad alcanzaron los US$ 1 675,41 millones ese año, un alza de 23,65% gracias a productos como arándanos y palta.

Pese a este crecimiento, la provincia de Virú, epicentro productivo del valle de Chavimochic, está marcada por la inseguridad. El alcalde de Virú, Javier Mendoza, dijo que aunque los índices delictivos han bajado recientemente, “no podemos confiarnos ni bajar la guardia” y pidió más logística para la Policía.

Mendoza también celebró que un decreto supremo ha otorgado nuevas facultades al Ejército para colaborar con la Policía en Virú, una medida que antes no existía. Según él, para frenar la delincuencia es fundamental unir fuerzas y dotar de recursos logísticos a las fuerzas del orden.

El temor de empresarios y autoridades locales es que la violencia comprometa la estabilidad de un sector que no solo impulsa la economía local, sino que también sostiene el empleo en Trujillo y otras zonas de La Libertad. Para ellos, reforzar la seguridad es vital para proteger la inversión y mantener el crecimiento exportador.