El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, lideró la noche del último sábado un operativo inopinado en el anexo de Retamas, ubicado en el distrito andino de Parcoy, provincia de Pataz. La autoridad constató la existencia de discotecas, bares y clubes nocturnos que operaban sin licencia de funcionamiento.

ESCENARIO

El prefecto informó que durante la intervención se verificó que los establecimientos inspeccionados no contaban con certificado de Defensa Civil y que las trabajadoras sexuales carecían del carné de sanidad correspondiente.

Se evidenció también una gran afluencia de clientes —superior a la del aforo permitido— y se constató que el personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Parcoy (MDP) “no viene ejerciendo las labores correspondientes para erradicar este tipo de establecimientos nocturnos, los cuales operan hasta altas horas de la madrugada y generan constantes grescas que alteran el orden público y perturban la tranquilidad de la población”.

Rodríguez precisó también que se identificaron diversos casos de mujeres en situación migratoria irregular, por lo que exhortó a Migraciones “a realizar operativos urgentes frente a esta problemática en esta zona del ande [liberteño]”. “En dos locales intervenidos se encontraron a menores de edad”, agregó.

CRISIS

La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero del año pasado debido a la presencia de organizaciones criminales que han desatado una “guerra” por el oro. La última vez que el Ejecutivo prorrogó esta medida fue a inicios de octubre, por un periodo de “60 días calendario”.

En el artículo 1 del Decreto Supremo 122-2025-PCM, se indica que “las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno, con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas”.

Ante esta situación, el prefecto regional aseveró que continuará realizando operativos en otros anexos de la provincia patacina, “con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público en permanente coordinación con los subprefectos de la provincia y distritos”.

Participaron de la operación del fin de semana la PNP, el Ejército, las rondas campesinas de Parcoy, el Serenazgo y el subprefecto distrital de Parcoy.