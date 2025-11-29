Pese a que su provincia es una de las más golpeadas por el crimen organizado y se encuentra en estado de emergencia, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, no estaría asistiendo a las sesiones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec).
Según el portal Macronorte.pe, la información fue proporcionada por el prefecto regional, Carlos Rodríguez Rodríguez.
“Mire lo que sucede en Pataz. En los temas de seguridad ciudadana hay mesas de diálogo, hay comités, pero qué sucede. [...] Nos comentan que en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana no participa el alcalde provincial, cuando es su obligación”, señaló.
