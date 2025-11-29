El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, reveló que las provincias de Chepén y Ascope han solicitado ser declaradas en estado de emergencia debido a la ola de violencia que sacude a ambas jurisdicciones.

En la actualidad, tres de las 12 de las provincias que conforman esta región se encuentran en emergencia por inseguridad: Trujillo, Virú y Pataz.

DEMANDAS

Aunque no dio mayores detalles, Rodríguez señaló que en el caso de Chepén, el subprefecto de esa provincia, Luis Romero Bernal, ha presentado un informe en el que expone la situación que vive su localidad y solicita se declare en emergencia la misma.

A un mes para que termine el 2025, Chepén es la quinta provincia liberteña con más homicidios: 17. Solo se ubica por detrás de Trujillo (87), Pataz (47), Virú (40) y Pacasmayo (19).

Respecto a Ascope, localidad que suma 16 asesinatos en lo que va de este año y donde operan también algunas de las más avezadas organizaciones criminales, el prefecto regional señaló que el pedido para que se declare en emergencia ha sido realizado por “autoridades” de esa jurisdicción.

“[Este] requerimiento —y el de Chepén— será evaluado por las instancias superiores de la PNP (Policía Nacional del Perú) y el Poder Ejecutivo”, sostuvo Carlos Rodríguez.

ESCENARIOS

Durante su participación en la última sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), el prefecto de La Libertad invocó a todos los alcaldes de este departamento a realizar operativos de fiscalización y control en establecimientos comerciales informales y clandestinos, como bares y otros centros de diversión nocturna en “zonas rojas”.

Según Rodríguez, hay muchos establecimientos informales y clandestinos que no son intervenidos por personal de las áreas de fiscalización de las comunas, entre ellos los que funcionan en las periferias del mercado La Hermelinda. Esta zona, agregó, se ha convertido en “tierra de nadie”, pues hay bares y otros lugares de diversión donde se producen grescas y actos de violencia.

La autoridad explicó que en estos negocios se ejercen actividades que atentan contra la moral y las buenas costumbres, las mismas que sirven de refugio de personas con malos hábitos, además de perpetrarse delitos como el de trata de personas.