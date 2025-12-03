Agentes de la Policía Nacional intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva denominada “Los Malditos de Moche”, durante un operativo ejecutado en las provincias de Trujillo y Virú, quienes habrían estado exigiendo la suma de 20 mil soles al dueño de una combi para no asesinar a su esposa.

CASO

La víctima es un hombre de 56 años que llegó hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú y denunció que desde el 28 de noviembre es víctima de extorsión, a través de mensajes y llamadas a su celular. Señaló que los criminales le pedían la fuerte suma de dinero y que sino cumplía atentarían contra la integridad física de su familia.

Los delincuentes con la finalidad de sembrar terror y así el agraviado acceda a pagar, le enviaron fotografías de la mujer en su negocio de venta de desayunos, en uno de los paraderos de Virú.

ASÍ CAYERON

Con esta información, la noche del domingo los detectives montaron un operativo y con el apoyo tecnológico lograron rastrear el número telefónico desde donde presuntamente llegaban las amenazas, y se dirigieron hasta el centro poblado de Miramar, en el distrito de Moche. Aquí detuvieron a C.J.V. A., alias “Faite”. De acuerdo con la Policía, el mencionado tenía un celular y el IMEI vinculados a los actos ilíticos. En el predio, también se arrestó a K.E.P.G. y J.P.V.V.

Al momento del registro domiciliario se incautó un arma de fuego abastecida con cinco municiones, así como tres dispositivos móviles, seis portachips, una tablet y en un ropero hallaron 25 mil soles.

Durante las diligencias, según los detectives, los detenidos habrían indicado que un joven apodado “Zurdo” sería el que tomó las fotografías a la pareja de la víctima. La Policía se dirigió hasta el distrito de Virú y detuvo a E.M.C.O., quien de acuerdo con el acta de detención, confesó que “yo tomé la foto y se la mandé a un vago de Moche, alias ‘Serrano Frank’”.