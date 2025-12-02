Durante un operativo, agentes de la Policía Nacional lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada robada en Trujillo.
Según información de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) Trujillo, la tarde del lunes, encontraron la moto de color rojo abandonada por la Prolongación Andrés Wiesse, en la urbanización Santo Dominguito. Además, junto a la unidad vehicular se halló una llave de contacto en el suelo.
Tras consultar en el sistema Esinpol-PNP, confirmaron que el vehículo menor presentaba una requisitoria vigente por hurto y solicitado por la Sección de Prevención de Robo de Vehículos (SEPROVE) Trujillo. La Policía contactó a la propietaria de la moto, quien relató que el 30 de noviembre sufrió el robo, mediante la modalidad de falsa compra, cuando intentaba venderla a una mujer que desapareció con el vehículo.
El vehículo fue llevado a la unidad especializada de la UPROVE Trujillo para continuar con el respectivo proceso y posteriormente, entregarle a su propietaria.
LE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía solicita prisión preventiva para Óscar Acuña
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- Sobrina de exministro cobró S/ 162 mil en Red de Salud Trujillo
- Fiscalía solicitó a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores