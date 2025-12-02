Durante un operativo, agentes de la Policía Nacional lograron recuperar una motocicleta que había sido reportada robada en Trujillo.

Según información de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) Trujillo, la tarde del lunes, encontraron la moto de color rojo abandonada por la Prolongación Andrés Wiesse, en la urbanización Santo Dominguito. Además, junto a la unidad vehicular se halló una llave de contacto en el suelo.

Tras consultar en el sistema Esinpol-PNP, confirmaron que el vehículo menor presentaba una requisitoria vigente por hurto y solicitado por la Sección de Prevención de Robo de Vehículos (SEPROVE) Trujillo. La Policía contactó a la propietaria de la moto, quien relató que el 30 de noviembre sufrió el robo, mediante la modalidad de falsa compra, cuando intentaba venderla a una mujer que desapareció con el vehículo.

El vehículo fue llevado a la unidad especializada de la UPROVE Trujillo para continuar con el respectivo proceso y posteriormente, entregarle a su propietaria.