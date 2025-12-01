Delincuentes arrojaron un aparato explosivo en un local de distribución de gas situada en la cuadra 15 de la avenida Gonzales Cáceda, en la provincia de Chepén.

El atentado ocurrió la noche del último domingo. Según se informó, criminales llegaron hasta el negocio “Santogas” y detonaron un cartucho de dinamita. El estallido afectó la reja de metal de la puerta y parte de la cerámica del piso. Además, generó pánico en los vecinos y comerciantes de la zona, quienes salieron a observar lo que había sucedido.

Hasta el lugar llegaron personal de serenazgo y de la comisaría de Chepén, quienes verificaron los daños ocasionados por la explosión.

Asimismo, los propietarios indicaron que no habrían recibido amenazas ni llamadas extorsivas.