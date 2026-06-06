La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó las diferencias entre los tipos de voto que se utilizan en las Elecciones 2026, con el objetivo de que los ciudadanos emitan su sufragio correctamente y eviten errores al momento de votar en esta segunda vuelta.

¿Qué es un voto válido?

La ONPE precisó que un voto se considera válido cuando el elector marca una cruz (+) o aspa (X) dentro del recuadro correspondiente al partido político o fotografía del candidato.

Este tipo de voto también incluye:

Votos cruzados , cuando el elector elige organizaciones políticas distintas en cada columna.

, cuando el elector elige organizaciones políticas distintas en cada columna. Votos preferenciales, cuando se escriben números de candidatos siguiendo las reglas establecidas en cada sección.

Los votos válidos son los que se contabilizan directamente para determinar a los ganadores del proceso electoral.

¿Cuándo se considera un voto en blanco?

El voto en blanco ocurre cuando el elector deja el recuadro sin marcar o no escribe número alguno en los espacios de voto preferencial.

Este tipo de voto:

No favorece a ningún candidato ni partido político.

Se registra como una expresión de no preferencia.

No invalida otras columnas de la cédula electoral.

¿Qué situaciones generan un voto nulo?

El voto es declarado nulo cuando el elector realiza marcas incorrectas o no permitidas en la cédula.

Entre las causas más comunes se encuentran:

Marcar con checks, círculos o dibujos

Escribir palabras o mensajes

Realizar marcas fuera del recuadro

Hacer más de una marca en una misma columna

La ONPE recomendó marcar únicamente con X o cruz dentro del recuadro para evitar que el voto sea anulado.

Cargos que se elegirán en la segunda vuelta

Presidente de la República

Dos vicepresidentes

Cinco pasos clave para emitir el voto sin errores

La ONPE brindó recomendaciones prácticas para facilitar el proceso de votación: