La Contraloría informó que 27 municipalidades distritales, hasta el 31 de julio de 2026, ejecutaron menos del 40% de sus presupuestos asignados para mitigar y afrontar los efectos del Fenómeno El Niño en la región Piura, a pesar del inminente riesgo climático y de contar con los recursos económicos transferidos por el Ejecutivo.

Según el informe, nueve municipalidades distritales de la región Piura tenían 0% de ejecución del Programa Presupuestal 0068 denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Estos distritos son: Jililí, Chalaco, Tamarindo, La Arena, Cristo Nos Valga, Rinconada Llícuar, Lancones, La Brea y Lobitos.

Además, un total de 18 comunas ejecutaron entre 0.01% y 40%: Pacaipampa, Sapillica, Lalaquiz, Sondor, Buenos Aires, Morropón, San Juan de Bigote, Yamango, Colán, La Huaca, Vichayal, La Unión, Las Lomas, Tambogrande, Bernal, Bellavista (Sullana), Ignacio Escudero y El Alto.

Los informes de control dirigidos a los gobiernos locales fueron notificados en su totalidad, habiéndose recibido 316 cargos de notificación a nivel nacional y publicados en el portal web de la Contraloría General de la República, lo que representa el 99.68 % de los mismos.