La Contraloría advierte falta de inversión en obras de prevención.
La Contraloría advierte falta de inversión en obras de prevención.

La Contraloría informó que 27 municipalidades distritales, hasta el 31 de julio de 2026, ejecutaron menos del 40% de sus presupuestos asignados para mitigar y afrontar los efectos del Fenómeno El Niño en la región Piura, a pesar del inminente riesgo climático y de contar con los recursos económicos transferidos por el Ejecutivo.

Según el informe, nueve municipalidades distritales de la región Piura tenían 0% de ejecución del Programa Presupuestal 0068 denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Estos distritos son: Jililí, Chalaco, Tamarindo, La Arena, Cristo Nos Valga, Rinconada Llícuar, Lancones, La Brea y Lobitos.

Además, un total de 18 comunas ejecutaron entre 0.01% y 40%: Pacaipampa, Sapillica, Lalaquiz, Sondor, Buenos Aires, Morropón, San Juan de Bigote, Yamango, Colán, La Huaca, Vichayal, La Unión, Las Lomas, Tambogrande, Bernal, Bellavista (Sullana), Ignacio Escudero y El Alto.

Los informes de control dirigidos a los gobiernos locales fueron notificados en su totalidad, habiéndose recibido 316 cargos de notificación a nivel nacional y publicados en el portal web de la Contraloría General de la República, lo que representa el 99.68 % de los mismos.

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