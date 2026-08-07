La región Piura acumula más de S/ 3,800 millones de inversión comprometida en obras paralizadas al primer trimestre del 2026, en los tres niveles de gobierno, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República (CGR).

Al cierre del primer trimestre de 2026, la región Piura se ubicó en el cuarto puesto entre los departamentos con inversión comprometida en obras paralizadas, con 121 proyectos que comprometen S/ 3,848 millones en los tres niveles de gobierno, según cifras de la Contraloría General de la República (CGR) analizadas por ComexPerú.

Los departamentos que completan el top 5 del ranking con obras paralizadas al primer trimestre del presente año según la Contraloría de la República son Lima (S/ 23,514 millones), La Libertad (S/ 8,517 millones), Arequipa (S/ 8,383 millones) y Áncash (S/ 3,756 millones).

Este resultado de los millones de soles estancados representa un retroceso respecto del cierre de 2025, cuando la inversión comprometida en obras paralizadas ascendía a S/ 3,612 millones.

Es decir, en los primeros tres meses de 2026, esta se incrementó en 6.5%, lo cual representa una variación equivalente a S/ 236 millones.

Por nivel de gobierno, la inversión comprometida en obras paralizadas se concentra en el Gobierno Nacional (ministerios y otras entidades adjuntas), con S/ 2,480 millones, seguido por el Gobierno Regional (S/ 730 millones) y las municipalidades, tanto provinciales y distritales (S/ 637 millones).

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el incumplimiento de contrato se posicionó como la principal causa de paralización en la región Piura y afecta a 57 obras.

Otras causas de paralizaciones se encuentran las discrepancias, controversias y arbitraje (22 obras) y la deficiencia en el expediente técnico (19 obras).

Al cierre del primer trimestre de 2026, el Perú acumuló 2,241 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida de S/ 73,166 millones. Aunque los gobiernos locales concentraron la mayoría de estas obras (1,533), su inversión comprometida ascendió a S/ 12,092 millones.

En contraste, el Gobierno Nacional registró 391 obras paralizadas por S/ 42,564 millones, lo que evidencia la mayor envergadura de los proyectos bajo su responsabilidad. Por su parte, los gobiernos regionales acumularon 317 obras por S/ 18,510 millones.