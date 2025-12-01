El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, señaló que el mercado Central se clausuró por estar frente a un riesgo inminente, por la seguridad de todos, y que su reapertura es algo que ahora está en manos de la nueva administración del centro de abastos.

“Hace muchos años que se viene hablando del mal estado de la infraestructura del mercado. Están corroídas sus estructuras, principalmente en el techo, que ya se cae, por lo que se tuvo que adoptar la decisión del cierre”, manifestó.

Recordó que hubo diversas verificaciones, incluso de la nueva administración del mercado, y todos coincidían en el riesgo inminente.