El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, señaló que el mercado Central se clausuró por estar frente a un riesgo inminente, por la seguridad de todos, y que su reapertura es algo que ahora está en manos de la nueva administración del centro de abastos.
“Hace muchos años que se viene hablando del mal estado de la infraestructura del mercado. Están corroídas sus estructuras, principalmente en el techo, que ya se cae, por lo que se tuvo que adoptar la decisión del cierre”, manifestó.
Recordó que hubo diversas verificaciones, incluso de la nueva administración del mercado, y todos coincidían en el riesgo inminente.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- Sobrina de exministro cobró S/ 162 mil en Red de Salud Trujillo
- Fiscalía solicitó a la PNP intensificar búsqueda y captura de Óscar Acuña por caso Qali Warma
- Luis Valdez defiende a Óscar Acuña
- La Libertad: Óscar Acuña fuga de redada, pero cae exgerente de Salud
- Trujillo: Serenos quieren más protección durante servicio
- La Libertad: Alcaldes no gastan sus recursos en prevención
- Trujillo: Paúl Rodríguez dice que las actuales bandas criminales actúan como otroras mafias italianas
- Christian Cueva evalúa ser candidato al cargo de diputado
- Trujillo: Penal El Milagro, central de extorsionadores