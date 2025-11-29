La municipalidad provincial dispuso ayer el cierre temporal del Mercado Central de Trujillo, uno de los centros de abastos más importantes de la capital liberteña.

La medida —30 días calendario— estuvo a cargo de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Unidad de Comercio Ambulatorio e Informal (UCAI) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

OPERACIÓN

“Bajo los lineamientos del alcalde provincial de Trujillo (Mario Reyna Rodríguez), se procede a la clausura del Mercado Central debido al riesgo inminente en su estructura y por el incumplimiento de las disposiciones de seguridad y protección emitidas por INDECI y otros organismos competentes”, informó la MPT ayer a través de sus redes sociales.

En la misma publicación, la entidad edil agregó que el estado del centro de abastos generaba “condiciones que atentan contra la vida y la salud de los visitantes y trabajadores”.

La clausura del establecimiento se produjo en horas del tarde, cuando el establecimiento todavía se encontraba abierto y decenas de clientes compraban productos de pan llevar y otros.

Si bien esta medida se veía venir debido al pésimo estado del techo, situación que ya había sido advertida a los mismos comerciantes, estos se vieron sorprendidos por la decisión tomada por el municipio local.

“No, por favor, es diciembre: Navidad. No lo cierren, nuestros hijos dependen de nuestros ingresos en el mercado. No nos hagan esto”, expresó una vendedora, cuyo puesto debió también cerrarlo ante la presencia de las autoridades responsables de la operación.

Metros más allá, un comerciante también expresó su malestar por la medida, pero responsabilizó de la situación del centro de abastos a la dirigencia del mismo. “Esto pasaba en cualquier momento; sin embargo, nunca se hizo nada para evitarlo”, manifestó.

A inicios de noviembre, la gerenta del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), Margarita Marquina Julián, ya daba indicios de lo que pasó ayer. Dijo que el Mercado Central de la ciudad podría ser cerrado en los próximos días debido al mal estado del techo, que necesita ser desmontado para reemplazarlo por uno nuevo.

La funcionaria indicó que la Fiscalía de Prevención del Delito había elaborado un acta sobre la situación del centro de abastos en setiembre y era la Junta de Propietarios la que iba a tomar la decisión.

“Se ha levantado un acta respecto al estado situacional del mercado. Entonces, frente a ello, entiendo, la autoridad municipal debe tomar algunas decisiones al respecto”, informó en su momento.

De acuerdo con fuentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), los comerciantes son propietarios del 70% del mercado, pero se negarían a cubrir el costo del proyecto para mejorar la infraestructura del mismo.