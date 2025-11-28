Al parecer, el grave problema de las invasiones u ocupaciones de áreas consideradas de alto riesgo como son los cauces de las quebradas no es algo que se enmarca solo en San Ildefonso, sino que también hay familias que se han asentado, arriesgando su integridad, dentro de la quebrada Río Seco, en el distrito de Huanchaco.

Según lo precisó la subgerenta de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Perú Libertad Méndez Alayo, hay 17 viviendas dentro de la quebrada y otros cinco están en el borde del cauce.

DELIMITACIÓN

Explicó que debido a las obras definitivas que se ejecutaron en la quebrada El León, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Gobierno Regional de La Libertad hicieron una nueva delimitación de la quebrada Río Seco.

“Se ha hecho un nuevo levantamiento topográfico y al colocar los hitos para la marcación in situ nos hemos percatado de que hay invasiones en la zona considerada intangible, pues hay viviendas que están dentro del cauce”, recalcó.

En ese sentido, ayer se realizó la verificación de esta situación con representantes de la Procuraduría y la Policía Nacional del Peú (PNP) a fin de notificar a los que están ocupando esas viviendas e iniciar el proceso extrajudicial de desalojo.

RIESGOS

La funcionaria señaló que las personas que viven dentro y cerca del cauce de la quebrada Río Seco enfrentan riesgos de inundaciones ante la activación de la misma debido a lluvias intensas.

“Pero el problema no queda solo allí, pues el agua al encontrar impedimento de avanzar por su cauce natural tomará otras rutas y afectará diferentes sectores del distrito. Todo eso es lo que se quiere prevenir, por eso se ha empezado con las notificaciones a esas personas, para que se retiren de ese lugar”, enfatizó Perú Méndez.

COMPLICADO

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, denunció a inicios de esta semana que personas que viven al margen de la ley y que formarían parte de organizaciones criminales han invadido el cauce de la quebrada San Ildefonso y están obstruyendo los trabajos de limpieza.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha informado que marzo de 2026 sobresale como el mes con mayor probabilidad de episodios de lluvias, afortunadamente, moderadas.