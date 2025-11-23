Gerardo Reyes Torres, alcalde vecinal del Territorio N º 28 Mampuesto, responsabilizó a los representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y a las autoridades del Gobierno Regional (GORE) La Libertad y de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) de lo que pueda suceder frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño (FEN) en verano de 2026.

El dirigente vecinal dijo que le ha sorprendido que recientemente haya salido Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del GORE, a denunciar que organizaciones criminales han invadido el cauce de la quebrada San Ildefonso y que por ello se están tardando los trabajos de limpieza.

“Eso no es de ahora. Tengo documentación y hasta un memorando del año 2021, firmado por 400 vecinos, mediante el cual alertamos de esta situación a las autoridades. Es más, el año pasado y este año hemos tratado de reunirnos con el exgobernador César Acuña Peralta. pero nunca nos quiso recibir. Cuando acudimos al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, nos dijo que él desconocía del tema y no le prestó mayor interés”, cuestionó el vecino.

Gerardo Reyes dijo que no es excusa decir que en la zona hay gente de mal vivir para no ejecutar los trabajos de prevención.