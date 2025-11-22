Complicada situación. Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, denunció ayer que presuntamente personas que viven al margen de la ley y que formarían parte de organizaciones criminales han invadido el cauce de la quebrada San Ildefonso y están obstruyendo los trabajos de limpieza que se habían programado realizar en ese sector.

El funcionario informó que ante esta situación se ha empezado a realizar las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que cuando se traslade el personal y la maquinaria al lugar se cuente con las medidas de seguridad correspondientes.

Dijo que el tiempo apremia y hay que acelerar estos trabajos, toda vez que las obras definitivas que están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no han terminado por falta de presupuesto.

INVASORES

“El ancho del cauce de la quebrada es de 40 metros, pero ahora han invadido y han rellenado con desmonte toda la parte alta, de tal manera que solo han dejado un estrecho camino por donde solo puede pasar una persona. Allí quieren instalar viviendas”, alertó Wilfredo Agustín

El funcionario explicó que se tenía previsto poner en marcha un plan de contingencia ante una posible activación de la quebrada, pero no se puede ejecutar ningún trabajo porque antes se tiene que limpiar todo ese sector. Eso se tiene que hacer con mucho cuidado, porque las personas que están detrás de todo eso están implicadas en tráfico de terrenos. Es más, algunos lotes tienen nombre de bandas criminales y no se puede exponer al personal ni a la maquinaria”, comentó.

Wilfredo Agustín precisó que los invasores han tenido que rellenar una altura de aproximadamente 50 metros. “Esa es una gran cantidad de material y eso no es gratis, porque después han aplanado. No es gente de bajos recursos, son bandas criminales que pretenden traficar con terrenos”, advirtió.

OTRO PROBLEMA

Ayer la Contraloría informó que las obras ejecutadas en la quebrada San Idelfonso —destinadas a proteger a los distritos de Trujillo, El Porvenir y Víctor Larco Herrera ante eventuales inundaciones— se vienen realizando sin el respaldo de la Póliza CAR (Seguro Contra Todo Riesgo de Construcción). Esta se encuentra vencida desde el 29 de octubre de 2025.

Esta situación es de gravedad porque la obra permanece sin cobertura frente a los riesgos propios de la construcción y los posibles impactos del Fenómeno El Niño (FEN).