Desde la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) hicieron un llamado urgente a la unidad para enfrentar los desafíos que aquejan a la región. La cita, que reunió al gremio empresarial con el presidente de la República, José Jerí, se desarrollo en un contexto marcado por la incertidumbre económica y el incremento de la violencia, buscó alinear esfuerzos y abrir un espacio de diálogo entre el sector público y el privado.

Durante su intervención, el presidente de la CCLL, Fernando Guerra, dirigió un mensaje firme al jefe de Estado, remarcando que el país atraviesa un momento decisivo que demanda liderazgo, capacidad de ejecución y una colaboración real entre todos los actores.

Al respecto, Guerra destacó la voluntad del empresariado de asumir un rol activo y propositivo frente a las brechas que afectan a la región. “Nosotros los empresarios estamos siendo propositivos y, a la vez, estamos involucrándonos para que, en conjunto como una Asociación Público Privada, tratemos de superar las brechas que actualmente aquejan a nuestra región y que marcan un hito importante”, afirmó durante su discurso.

Asimismo, el representante gremial saludó el mensaje del presidente Jerí y la disposición al trabajo articulado entre instituciones. “El mensaje del presidente renueva nuestra esperanza de hacer sinergia y apalancar e impulsar esta Asociación Público Privada que ayude, sobre todo en primera instancia, a luchar contra la inseguridad, ese flagelo que está arrinconando al ciudadano de La Libertad. Celebramos el inicio de una posible estrategia de importancia de la mano con el Gobierno Central y Regional”, señaló.

La CCLL reiteró su compromiso de continuar promoviendo consensos y acciones que fortalezcan la gobernabilidad y la reactivación económica.