Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional de La Libertad, pidió ayer a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel hacer un “mea culpa” por no haber cumplido con el rol que se le encomendó de supervisar y monitorear al milímetro todo lo que sucedía en la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

La tarea fue encomendada por escrito mediante Resolución N°000620-2023, firmada por el exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, el 27 de setiembre de 2023. Pero a decir de la consejera delegada, Joana Cabrera no cumplió con esa misión.

ESCÁNDALO

A lo que se refiere la presidenta del Consejo es que actualmente la Fiscalía ya investiga la denuncia de una presunta red criminal denominada “Los Fríos del Hambre”, vinculada a la Geresa, cuyo exgerente Aníbal Morillo Arqueros permanece detenido por supuestamente permitir, a cambio de coimas, que la empresa Frigoinca obtenga contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna).

En este caso también está involucrado Óscar Acuña, hermano de César Acuña. El Poder Judicial ha dictado una orden de detención preliminar en su contra, pero este ha optado por rehuir a la justicia y está prófugo.

En esa línea, en el plano administrativo, la hoy gobernadora Joana Cabrera también tendría que responder por ese escándalo, toda vez que fue designada por el exgobernador César Acuña como la persona que debía fiscalizar las actividades relacionadas a las competencias en el rubro de salud.

“[Joana Cabrera] debe hacer un mea culpa. El sector salud estaba bajo su responsabilidad con resolución. Es más, el Consejo Regional también debe hacer un mea culpa porque no intervinimos con fiscalización en dicha gerencia”, enfatizó Lorena Carranza.

LA CITAN

Para que responda por este y otros casos, Lorena Carranza informó que Joana Cabrera ha sido citada para el 15 de diciembre al pleno del Consejo.

Otro punto de vital importancia que se abordará con la gobernadora es la promulgación de la ordenanza que le da facultades al Consejo Regional para que pueda interpelar y censurar a los gerentes regionales. Hay una orden del Poder Judicial que tiene que cumplirse.

Joana Cabrera no se ha pronunciado sobre el tema.