Melissa Klug no pudo ocultar su felicidad tras conocer que su hija mayor, Gianella Marquina, está embarazada y que pronto la convertirá en abuela por cuarta vez.

La ‘Blanca de Chucuito’ reaccionó con evidente emoción a la publicación de su hija mayor, quien anunció que se convertirá en madre por primera vez. A través de un cariñoso mensaje, la empresaria expresó su felicidad por la noticia y aseguró sentirse la abuela más feliz del mundo ante la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia.

“ Mi corazón late a mil, mi vida. Los amo, estoy tan feliz. Soy la nona más feliz del mundo. Te espero con ansias, mi vida Gianella ”, escribió.

La menor de las hermanas, Melissa Lobatón, se sumó a las muestras de cariño y emoción tras el anuncio del embarazo. A través de sus redes sociales, la influencer escribió: “Te esperamos bebé”.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció su embarazo: “Felicidad inmensa”

Melissa Klug volverá a convertirse en abuela luego de que su hija mayor, Gianella Marquina, revelara este domingo 31 de mayo que está embarazada.

La joven abogada sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia que había mantenido en absoluta reserva durante varios meses.

" Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé “, escribió.

Marquina confesó sentirse emocionada por la llegada de su primer hijo, aunque también admitió que enfrenta esta nueva etapa con cierta incertidumbre y temor.

“ Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito ”, agregó.

Por último, señaló que junto a su pareja vive con entusiasmo la dulce espera y cuenta los días para conocer a su bebé.

“ Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor ”, concluyó.