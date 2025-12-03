A fin de garantizar la seguridad de los escolares de diferentes instituciones educativas de la ciudad, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) realizó más de 2,000 atenciones con el programa “Colegio Seguro”, con la participación activa de agentes de Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y efectivos policiales.

VER MÁS: La Libertad: Sindican a menor de matar a hombre, en Casa Grande

Esta iniciativa edil permite asegurar la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, tanto al ingresar como al salir de sus colegios, con la presencia de dos serenos y un policía.

Los serenos están presentes en las puertas y alrededores de los diversos colegios, brindando vigilancia y apoyo para prevenir cualquier situación de emergencia que pueda poner en riesgo a los estudiantes.

Estos esfuerzos municipales para cuidar a los menores, busca no solo prevenir accidentes de tránsito, sino también proteger a los niños de situaciones de riesgo como secuestros, robos o cualquier otra amenaza de la delincuencia.

La actual gestión municipal está comprometida con la seguridad de los escolares, para que sus familias estén tranquilas. Este programa es una muestra del compromiso de la MPT por crear un entorno seguro para los niños y adolescentes de nuestra ciudad.

Para más información o para reportar cualquier situación de emergencia que requiera la atención inmediata de los agentes de Serenazgo, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 044 298 734.