Tras un rápido y una eficiente operación, miembros de la Policía Nacional detuvieron a un adolescente de 15 años que estaría implicado en el crimen de un hombre apodado “Búho”, ocurrido la mañana del último lunes en el distrito de Casa Grande, en la provincia liberteña de Ascope.

ATRAPADO

Por información policial, luego de labores de inteligencia, se logró la captura del menor que sería el autor del asesinato de Miguel Ángel Lulichac Correa, de 53 años. El mencionado estaba a bordo de un mototaxi en inmediaciones del asentamiento humano 17 de Marzo del sector 6 de Casa Grande y cuando notó la presencia policial, optó por descender del trimóvil, junto a otro joven, y trató de escapar; sin embargo, terminó siendo reducido.

La Policía detalló que, al realizarle el registro personal, en el bolsillo derecho de su bermuda se le encontraron cinco municiones y tres stickers extorsivos con logotipos de un puma y un pulpo. En el lado izquierdo del short, además, llevaba un celular.

Al detenido se le puso a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción y se comunicó el caso a la Fiscalía de Ascope para así continuar con las pesquisas correspondientes de acuerdo a ley.

Hasta la comisaría de Casa Grande llegaron familiares del occiso y dijeron que este era víctima de extorsión desde hace tiempo. “A mi papá lo venían extorsionando. Exijo justicia por mi padre y que se vaya preso (el responsable). Esto no puede quedar así. Mi padre era una buena persona”, indicó la hija de la víctima en declaraciones para Enfoque Informativo.

EL CASO

Lulichac Correa fue asesinado de cinco balazos cuando se encontraba en exteriores de su vivienda, situada en la cuadra 1 de la calle Trujillo.

De acuerdo con la Policía, se presume que el hecho de sangre se trata de un posible ajuste de cuentas.