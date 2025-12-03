Más trabajadores del Gobierno Regional de La Libertad estarían involucrados en la presunta red de corrupción que permitió que la empresa Frigoinca obtenga contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma, ahora llamado Wasi Mikuna.

La gerenta regional de Salud, Cynthia Quesquén García, reveló que seis servidores son investigados preliminarmente por la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios para determinar su presunta participación en estos hechos delictivos.

Red de corrupción

El Ministerio Público y la Policía detuvieron el pasado 19 de noviembre al exgerente de Salud Aníbal Morillo y a un trabajador de esa dependencia, identificado como Jorge Silva Chun. Ese día escaparon del operativo Óscar Acuña Peralta y Milton Broca. Para todos estos investigados la Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud también ha iniciado diligencias contra otros trabajadores que, por ahora, no han sido incluidos en las indagaciones fiscales.

Cynthia Quesquén reveló que seis servidores que laboran en las subgerencias de Regulación Sectorial y Promoción de Gestión Territorial, encargados de fiscalizar y regular el funcionamiento del local de Frigoinca en Chepén, están bajo la lupa.

“He enviado a todos los funcionarios, trabajadores y administrativos a proceso administrativo disciplinario. Se ha iniciado la investigación preliminar; esto tiene sus etapas, nosotros tenemos que recopilar la información”, indicó.

La gerenta, que asumió el cargo el 30 de octubre, dijo que dos días después de ser designada en ese puesto entregó documentación sobre el caso Frigoinca a la Contraloría. Asimismo, cinco días luego, el Ministerio Público también pidió información. “En paralelo, nosotros hemos ingresado a Secretaria Técnica a todos los funcionarios y trabajadores administrativos implicados”, acotó.

Además, dijo que para resguardar toda la documentación relacionada a este caso dispuso la rotación de los trabajadores investigados. “Hemos notificado a OCI (Órgano de Control Institucional) y a la Procuraduría Regional para que estos entes se encarguen de hacer las formalizaciones (de las posibles denuncias) si fuese el caso”, agregó.

Acusados

De acuerdo con colaboradores eficaces, Óscar Acuña habría recibido más de 77 mil soles, entre setiembre y diciembre de 2023, a cambio de gestionar vínculos entre el entonces gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, y directivos de la empresa Frigoinca.

Morillo, en tanto, es sindicado de recibir 50 mil soles a cambio de que se emitan informes favorables que permitan que la compañía investigada continúe con la producción de conservas, mientras que el trabajador Jorge Silva es acusado de cobrar más de 93,000 soles para favorecer con sus informes a esa empresa.