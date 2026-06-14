La construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao continúa avanzando y, desde este domingo 14 de junio, se implementará un nuevo plan de desvío vehicular en la avenida Elmer Faucett para permitir la ejecución de las obras del pozo de ventilación PV4-7.

La medida, aprobada por la Municipalidad Provincial del Callao, afectará el tramo comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

Durante los trabajos, se ocupará parcialmente la vía en sentido sur-norte, por lo que la calzada en dirección norte-sur será habilitada temporalmente para el tránsito en ambos sentidos. La concesionaria de la Línea 2 recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar posibles demoras en sus desplazamientos.

El Ramal de la Línea 4 conectará de manera subterránea el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El proyecto contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Faucett: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

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Callao: Cierre parcial de la Avenida Faucett por la Línea 4 del Metro.



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Según información oficial, la obra registra un avance general del 55%, mientras que la construcción de estaciones y pozos alcanza el 59 %. La inversión supera los 1,000 millones de dólares y se estima que el proyecto estará concluido en aproximadamente dos años , mejorando la conectividad y el transporte masivo entre Lima y el Callao.

ATU presenta plan de transporte vía metro hacia el Callao. (Foto: Andina)