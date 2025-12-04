Autoridades y funcionarios de la región La Libertad ya arrancaron la carrera electoral en busca de un cupo que les permita obtener una curul en el Senado y la Cámara de Diputados, que regirá para los próximos cinco años.

Candidatos

Una de las aspirantes a diputada es la consejera regional por Trujillo Verónica Escobal Ordoñez, quien llegó al cargo de la mano del movimiento regional Trabajo más Trabajo y ahora tentará un escaño con Alianza para el Progreso (APP). Ella aún será ratificada en esa candidatura el domingo, en elecciones internas vía delegados, pero ya presentó su solicitud de licencia al cargo para meterse de lleno a su campaña electoral.

“Solicito licencia sin goce de haber para postular al cargo de diputado. Mi licencia será del 5 de diciembre (del 2025) al 14 de abril de 2026, o hasta la culminación del acto electoral”, dijo Escobal en la última sesión de consejo.

Después, el pleno aprobó por unanimidad su pedido, el que será derivado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no observe, a futuro, la candidatura de la apepista.

Por APP también postula a diputado Martín Camacho Paz, quien el 3 de noviembre dejó la Gerencia de Educación del Gobierno Regional La Libertad. Ese mismo día, además, fue cesada de su puesto la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social de La Libertad Catherine Blas Villar. Ella tentará un cupo como senadora.

Estos tres apepistas se suman a la campaña que inició el 13 de octubre su líder César Acuña Peralta, quien renunció al cargo de gobernador para ir por su tercera postulación a la Presidencia de la República.

En la Municipalidad Provincial de Trujillo, en tanto, hasta ahora hay un regidor que buscará llegar al Congreso. Se trata de Giancarlo Toribio Castro, postulante para diputado con el partido político Podemos Perú.

El especialista en temas electorales Tomás Alva Villa confirmó que el concejal tiene plazo para presentar su licencia sin goce de haberes hasta el 11 de febrero; es decir, 60 días antes de las elecciones generales, que se desarrollarán el 12 de abril.

Detalló que la ley indica que basta con que Toribio presente su solicitud ante el municipio, sin necesidad de que sea aprobada por los regidores, para que su licencia sea válida.

Reelección

En La Libertad, cinco de los siete congresistas elegidos por esta región quieren alargar su estadía en el Congreso, a pesar de los cuestionamientos en su contra.

Para diputados postularán Carlos Alva (Acción Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular), ambos con investigaciones fiscales. El primero fue implicado en el caso “Los Niños” y el segundo fue acusado de viajar a celebrar su cumpleaños con dinero del Estado.

En tanto, al Senado candidateará Magaly Ruiz (APP), investigada por recortarle el salario a los trabajadores de su despacho. A ese mismo cargo también aspiran llegar el apepista Roberto Kamiche Morante y el fujimorista Víctor Flores Ruiz.