La región La Libertad es sede del IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales, donde se han reunido más de 140 consejeros procedentes de las regiones de Pasco, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Cusco, Tumbes, San Martín, Moquegua, Piura, Puno, Callao, Tacna, Amazonas y La Libertad.

El encuentro busca consolidar un espacio de articulación nacional y actualización técnica que permita fortalecer el rol fiscalizador y representativo de los consejos regionales en todo el país.

La inauguración contó con la participación de la presidenta de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y consejera por Trujillo, María Cristina Méndez Visitacion, quien destacó la necesidad de reforzar la función fiscalizadora a través de espacios formativos como este.

“Este congreso es una oportunidad para seguir elevando el nivel técnico de los consejeros y para construir consensos que fortalezcan la gobernanza regional. Nuestro país necesita autoridades preparadas, con criterio y con capacidad de servicio”, señaló durante sus palabras de apertura.

Añadió además que “los consejos regionales cumplen un rol esencial en la vigilancia del uso de los recursos públicos, y es nuestra responsabilidad mantenernos actualizados para ejercer esta labor con transparencia y responsabilidad”.

En la ceremonia también participaron la presidenta del Consejo Regional La Libertad, Lorena Carranza Blas; la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel; y el vicegobernador Ever Cadenillas Coronel. Las autoridades regionales resaltaron la importancia del encuentro para promover una gestión pública eficiente, moderna y más cercana a las necesidades de la ciudadanía.

Durante la jornada se presentaron ponencias a cargo de especialistas en inversión pública, contrataciones del Estado y temas constitucionales. Julissa García Andrade, asesora técnica de ProInversión, expuso sobre el mecanismo de Obras por Impuestos. El Lic. Jobvito Elder Flores Mariños, gerente regional de Administración y gerente (e) de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, presentó los aspectos centrales de la Ley N.º 32069 y su reglamento.

Asimismo, el Dr. Juan Castañeda Méndez, asesor constitucional, desarrolló la ponencia sobre los deberes constitucionales y el fortalecimiento de la democracia representativa.Finalmente, se anunció que hoy se llevarán a cabo las elecciones para elegir a la nueva directiva de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) para el periodo 2026, proceso que definirá la conducción institucional del gremio a nivel nacional.