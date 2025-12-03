Un nuevo espacio del conjunto amurallado Nik An [antes Tschudi] estará abierto al público en el Complejo Arqueológico Chan Chan, situado en la carretera que une a Trujillo con el balneario de Huanchaco, en Trujillo.

El máximo representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), David Calderón De Los Ríos, precisó a este Diario que se trata del sector Las Ardillas.

IMPACTO. La ceremonia de inauguración de este espacio se realizará mañana, a las 10 a.m., en la misma capital del reino Chimú.

En este nuevo sector los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, podrán ver las representaciones de ardillas plasmadas en los muros de barro, tras un meticuloso trabajo de restauración elaborado por personal de la DDC-LL.

“Este trabajo especializado busca prolongar la vida de los sedimentos escultóricos y permitir su adecuada lectura e interpretación”, se indica en un video institucional elaborado por la inauguración del espacio.

En las imágenes, además, se afirma que la puesta en valor de Las Ardillas “tiene también un componente social fundamental”, pues permitirá “promover la participación ciudadana, fomentar la visita responsable y fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio cultural”.