A pocos días del asesinato de Carlos Rufino Sánchez Barrientos, ocurrido el pasado 31 de mayo en el sector de Amaprovi, familiares y amigos de la víctima se concentraron en los exteriores de la sede de la Aerincri Nasca–Vista Alegre para exigir el esclarecimiento del caso y solicitar que las investigaciones se desarrollen con la mayor celeridad posible.

Plantón en sede policial

La movilización se produjo luego de que los deudos tomaran conocimiento de que el plazo de detención preliminar de los cinco investigados por el caso estaba próximo a vencer, situación que generó preocupación entre los familiares, quienes consideran que aún existen diligencias pendientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Por este caso permanecen investigados Efraín Laiza Tena, Ronald Aiza Chacón, Fernando Marquina Vera, Francisco Vaca Chaco y Lizbeth Ramos Medina, esta última madre de los hijos de la víctima.

Uno de los hermanos de Sánchez Barrientos aseguró que la víctima habría sido llevada al lugar donde perdió la vida bajo engaños. “La persona que fue a buscar a mi hermano fue con la intención de llevarlo al sitio donde lo asesinaron. A mi hermano lo han centrado”, manifestó durante la concentración.

Asimismo, rechazó versiones que señalan que Sánchez Barrientos se desempeñaba como taxista y sostuvo que era un trabajador dedicado a labores agrícolas. “Mi hermano era una persona de la chacra, un hombre trabajador. Nunca fue taxista, como ahora se está diciendo”, afirmó.

Los familiares también expresaron su malestar por lo que consideran una falta de avances en la investigación. Según indicaron, hasta el momento no se habría realizado una reconstrucción de los hechos.

“Lo único que pedimos es que se haga una investigación a fondo. Hay cámaras, hay testigos y hay elementos que deben revisarse para conocer la verdad”, señaló otro de los familiares.

La familia sostuvo que existe temor de que una eventual liberación de los detenidos pueda dificultar el desarrollo de la investigación. “Lo único que queremos es justicia. Que se investigue todo y que quienes resulten responsables respondan ante la ley”, dijeron.

EL DATO: Ayer se realizó un misa por el descanso de Sánchez Barrientos a las 3:00 p. m. en la capilla de Achaco Alto. Posteriormente, fue trasladado al cementerio de Achaco, donde fue sepultado.

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